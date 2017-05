Ørsta tok sin sjette strake siger

Ørsta spelte sitt andre lokaloppgjer denne veka då dei tok imot Volda 2 på heimebane laurdag. I varmt maivêr var det heimelaget som stod for det offensive initiativet dei første 45 minutta, men verken Martin Liaskar i Ørsta-målet eller Hugi Johannesson i Volda-målet vart sett på nokre prøver. Etter 18 minutt sette Tore Sætre Orten ballen i mål for heimelaget etter eit innlegg frå Simen Tømmerbakk Flekke, men assistentdommar markerte for offside. Heilt på tampen av omgangen hadde Volda sin einaste sjanse i 1. omgang, men Liaskar fekk avklart og avslutninga på returen vart ufarleg.

Etter kvilen opna kampen seg litt meir opp, men ingen av laga klarte å skape dei store farlegheitene. Ti minutt ut i omgangen gjekk ein Volda-spelar ned i feltet. Bortelaget ropte på streffespark, men dommaren dømde hjørnespark. Seks minutt seinare fekk Sætre Orten stå aleine i feltet etter eit innlegg frå Markus Halse, men avslutninga gjekk over. Etter 70 minutt slo Borgar Ose inn eit hjørnespark på 5-meteren. Der møtte Jørgen Winjevoll og han heada Ørsta i leiinga. Gjestene prøvde å heve spelet sitt etter skåringa, men Ørsta hadde brukbar kontroll defensivt. Det vart lagt til sju minutt med overtid i kampen. Volda hadde fleire dødballar, men sjølv med litt kluss i feltet fekk heimelaget rydda vekk og kunne juble for siger. Dermed står Ørsta med seks strake sigrar i 5. divisjon. Volda 2 står med seks strake tap.