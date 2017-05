Åmdal avgjorde lokaloppgjeret på overtid

Åmdal stod med tre strake sigrar i 6. divisjon avdeling før lokaloppgjeret mot Vartdal måndag kveld. Gjestene stod med eitt poeng på fire kampar, og hadde von om å ta sin første siger for sesongen. Vartdal opna kampen klart best og etter to minutt sende Jostein Bjørlykhaug gjestene i føringa. Åmdal sin første sjanse kom fem minutt seinare, men Thomas Vartdal fekk klarert. Åmdal tok gradvis over banespelet og byrja å produsere ein del farlegheiter. Etter tretten minutt kom også utlikninga. Terje Rebbestad hadde eit flott forarbeid på venstresida, og i feltet sette Mathias Vasbotn Remmereit inn 1-1. Per Haug og Vebjørn Osdal hadde gode avslutningar for heimelaget, men etter 31 minutt tok Vartdal igjen leiinga i kampen. Bjørlykhaug slo inn frå høgre og i feltet raga Håvard Overå Sætre høgast og stonga Vartdal i føringa. Fire minutt seinare kunne gjestene ha auka leiinga, men ingen Vartdal-spelarar klarte å få ein fot på ballen framfor Åmdal-målvakt Torbjørn Sande. Fem minutt før pause slo Osdal inn frå høgre og Remmereit avslutta i tverrliggjaren. Det vart ikkje fleire sjansar og mål i 1. omgang, og Vartdal gjekk til pause med 2-1-leiing.

Etter kvilen hadde Rebbestad den første sjansen då det var spelt i 50 minutt, men Vartdal-målvakt Allan Kjærbech redda meisterleg. Fire minutt seinare fekk Olav Magnus Hjelle stå aleine på sju meter, men midtbanespelaren fekk ikkje til avslutninga. Etter elleve minutt vann Eivind Vartdal ballen på midtbana og avanserte. Spissen avslutta godt, men Sande fekk ei hand på ballen. Midtvegs i omgangen varta gjestene opp med ein flott overgang. Bjørlykhaug fekk avslutta, og på returen auka Eivind Vartdal leiinga til 3-1. Åmdal jakta mål, men klarte ikkje å skape så mykje på gjestene. Litt ut av ingenting fekk Rebbestad pirka ballen i mål etter eit innkast då det var spelt 75 minutt. To minutt før full tid vart Sigurd Nybø spelt gjennom og spissen utlikna til 3-3. Begge lag jakta skåring på overtid, og det var heimelaget som lukkast. Fire minutt på overtid vart Rebbestad spelt gjennom og vingen sende Åmdal i føringa 4-3. Nokre sekund etter avspark vart Rebbestad igjen spelt gjennom og fastsette sluttresultatet til 5-3.

- Det var ufortent at Vartdal gjekk til pause med 2-1-leiing. Vi hadde store sjansar, men dei var effektive. Eg var veldig nøgd med at vi kom tilbake til 3-3 etter å ha vore to mål bak. At vi tek tre poeng på slutten var ekstra kjekt, sa Åmdal-trenar Andre Dvergsdal etter kampen.

For Vartdal var det litt for enkle mål imot i lokaloppgjeret.

- 3-2-målet kjem litt tidleg imot oss, og vi taper kampen i hovudet. Vi slepp inn tre mål på nokre få minutt, og er ikkje flinke nok til å forsvare eige mål. Vi er avhengig av å skåre fire mål for å vinne fotballkampar, og det må vi slutte med, seier Vartdal-trenar Kristoffer Fiksdal.