Bortesiger og uavgjort

Den tredje serierunda i 6. divisjon vart spelt onsdag kveld, og to av dei tre lokale laga var i aksjon. Sæbø er av mange spådd som ein opprykksfavoritt i avdeling 2, og starta sesongen for to veker sidan med 12-0-siger over Moltustranda. Onsdag kveld var det klart for årets første bortekamp og motstandar var Tjørvåg. Det tok berre åtte minutt før Ronnie Furset slo eit innlegg som spissmakker Terje Haugen Øye heada i mål. Ikkje lenge etter utnytta Haugen Øye svakt målvaktsspel og dobla leiinga. Tjørvåg hadde sjansar i løpet av dei første 45 minutta, men Sæbø gjekk til pause med 2-0-leiing. I 2. omgang vart det sjansar begge vegar, men det vart ikkje teljande resultat før på tampen av kampen. Haugen Øye skåra sitt tredje mål for dagen og fastsette sluttresultatet til 3-0. Dermed står Sæbø med to sigrar på to kampar og 15-0 i målforskjell.

Vartdal spelt sin tredje bortekamp for sesongen onsdag kveld. I dei to første kampane hadde det blitt tap mot Bergsøy 2 og Hareid 2. Borte mot Gjerdsvika/Larsnes/Gursken var det gjestene som tok føringa i kampen, og Vartdal var i leiinga 1-0 til pause. I 2. omgang utlikna heimelaget, og kampen ebba ut med resultatet 1-1. Dermed sikra Vartdal seg sitt første poeng for sesongen.