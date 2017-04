Skåra åtte mål då Storhamar tok seg til semifinale

Søndag kveld tok Storhamar turen til Drammen for å spele den andre kvartfinalen i sluttspelet for kvinner i handball. På heimebane vart det tomålssiger, 28-26, for Storhamar onsdag i førre veke, og gjestene måtte unngå å tape med to eller fleire mål for å sikre avansement til semifinalen. I løpet av dei første fem minutta viste Malene Aambakk seg fram med to skåringar, og ho gav Storhamar ei 4-0-leiing. Storhamar fekk ein pangstart på kampen, og heldt Glassverket på avstand gjennom heile 1. omgang. Til pause var bortelaget i føringa 14-8. Kampbiletet frå 1. omgang vedvarte også i 2. omgang. Storhamar var i leiinga med åtte mål, 20-12, midtvegs i 2. omgang og sigeren var ikkje truga. Hilde Egset var og i aksjon for gjestene, og Aambakk vart toppskårar i kampen med åtte mål på ti skotforsøk. Storhamar vann kampen 27-18, og er klar for semifinale. Ein nedtur for Storhamar var at kaptein Kamilla Sundmoen måtte ut med skade.

Kven Storhamar møter i semifinalen er ikkje klart. Dei to høgast rangerte laga frå seriespelet, Larvik og Vipers Kristiansand, får velje motstandar. Den første semifinalen vert spelt 30. april, og returoppgjeret har kampdato 3. mai.