– Klart for cup

I år er det tredje gongen at Volda TI fotball og Ørsta IL fotball samarbeider for å arrangere Kiwi-cup i fotballhallane i Volda og Ørsta.

– Vi ynskjer at Kiwi-cup skal vere startskotet for fotballcupane. Det er eit hav av andre fotballcupar som vert arrangert, men i år har det vore venteliste for å ta del i Kiwi-cup og det er heilt fullt med lag både i Volda og Ørsta, seier dagleg leiar Solveig Storeide i Volda TI fotball.

Hundrevis av fotballspelarar i alderen seks til tretten år skal i aksjon laurdag og søndag. Totalt er det påmeldt 147 lag frå Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

– Tilbakemeldingane har vore gode, og vi prøver å legge opp til at laga som møtest her ikkje spelar mot kvarandre til vanleg. Til dømes kan Blindheim og Emblem møte Stryn, og det er kjekt å møte lag som du ikkje har spelt mot tidlegare.

Kiwi-cup vert i år opna fredag kveld med cupdisco både i Volda og Ørsta. Laurdag er det dei yngste spelarane som skal i aksjon i både Kiwihallen og Mørehallen, og dei eldste spelarane som skal gjennom sluttspel spelar søndag.

– Det er ekstra godt å ha hallane til slike arrangement, og vi er heldige som har to av dei.

Både i Volda og Ørsta legg klubbane opp til aktivitetar for heile familien i hallane.

– Det vil vere hoppeslått både i Kiwihallen og Mørehallen. Uteområda vil og vere disponible for aktivitet, og det er berre å sjå si gjestingstid, seier Arne Johan Rebbestad i Kiwi.

Alle dei fire Kiwi-butikkane i Volda og Ørsta er med og står bak arrangementet, og Kiwi-cup vil og bli markert i dei ulike butikkane.

– Ein slik fotballcup er midt i blinken for Kiwi, og aktivitet for barn og ungdom er noko som vi støttar. Alle bedrifter har eit samfunnsansvar, og det er viktig at vi tek det på alvor, seier Rebbestad som vonar at fotballcupen kan stimulere til endå meir aktivitet både i Volda og Ørsta.