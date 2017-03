– Stemninga stod i taket, og gjer det vel for så vidt enno. Dette var fantastisk kjekt, seier leiar for Åmdal IL handball, Oddfrid Inderhaug.

Førre helg vart Ørsta J12 sitt handballag einaste handballaget i Ørsta IL som kunne skilte med tittelen seriemeistrar. Denne veka var det Sæbø/Åmdal, som ligg under Sæbø IL, sin tur. Kampen mot topplassering var hard, og ingenting var avgjort før dei spelte sine to siste seriekampar i helga. Først ut var Langevåg på laurdag.

– Det vart ein forrykande kamp. Den beste jentene har spelt nokon gong, mot eit sterkt lag.

Kampen enda uavgjort 14–14. Like bak Sæbø/Åmdal låg Volda sitt lag og trykte, med sjanse til å nå dei att på tabellen. Kampen mot Hareid søndag var avgjerande for Sæbø/Åmdal. Det var vinn eller forsvinn for topplasseringa. Resultatet vart 3–20 i Sæbø/Åmdal sin favør.

– Vi jubla nok like mykje når vårt eige lag skåra, som når Hareid gjorde det. Dei ligg på botnen av tabellen. Vi har vore der sjølve og kjenner kjensla. Tidlegare har vi nok tapt fleire kampar enn vi har vunne. Så sigeren var kanskje litt bittersøt, men resultatet gjorde oss til seriemeistrar, og det var ei fantastisk kjensle, seier Inderhaug.

Ho fortel om eit handballag i svært god utvikling.

– Alle spelarane våre, bortsett frå målvakta, står på skåringslista. Det er ganske unikt. Vi har fjorten jenter og tolv plassar på laget. Dei tolv som er med på kamp, får alle speletid. Ingen skal slite benken med oss. Det er ein mentalitet vi har hatt i alle år, og som vi også skal ha framover. Det er på bana dei lærer mest. Vi håper og trur at dette gav jentene inspirasjon til å halde fram med handballen.

Inderhaug held fram at dei som ein liten klubb er avhengig av å gjere alle spelarane gode.

– Vi er eit lågterskellag på mange måtar. Sæbø og Åmdal har samarbeidd i fleire år, og det fungerer godt. Så lenge vi har spelarar vil vi halde fram. Det at desse jentene viser kva dei er laga av, gjer at dei vert førebilde for dei yngre, og det kan igjen gjere rekrutteringa enklare. Når vi reiser rundt på kampar kan vi ikkje toppe laget, slik andre gjerne kan. Difor jobbar vi for at alle skal få utvikle seg til gode spelarar. Det er fordelar med å vere små!

Inderhaug rosar ei svært aktiv foreldregruppe, som nesten har ropt seg hese på kamp denne sesongen. Trenarteamet, med Mathilde Opsahl Barstad som hovudtrenar, og Voldaspelar Romana Cermakova som assistenttrenar, har også vist seg å vere ei oppskrift på suksess.

– Dei er gode førebilde for spelarane våre, kjemien er god, dei har fin kontakt, og dei ser alle spelarane. Ting fungerer godt, og det viser definitivt att denne sesongen.