God noregscupstart

Det i den tøffe og fyldige 19- og 20-årsklassen som telte over 200 løparar. Vegard konkurrerer i den yngste årgangen som utgjer den eldste juniorklassen. Det inneber at han i vinter må finne seg i å bryne seg på dei som er året eldre. Den utfordringa er Hovdebygda-løparen budd til å ta. Han har forhåpningar om at det kan bli brukbare plasseringar sjølv om det er hardt å hevde seg.

– Eg har lyst på topp 50-plasseringar i noregscup og juniorsamanheng før vinteren er omme. Det kunne også ha blitt det i helga om eg hadde heldt meg på beina. For eg tapte ein god del sekund då eg måtte over ende i fristilrennet. Fallet førte også til at eg mista rytmen og vart stiv. Men eg kan ikkje bebreide andre enn meg sjølv for at eg hamna nedpå, seier Vegard.

God treningskvardag

Han er ein av få langrennsjuniorar på Søre Sunnmøre. Det er heller ikkje mange tenåringar i fylket som satsar så hardt som det han gjer. Røyrhus er no inne i sitt tredje og siste år på idrettslinja på Stranda. Der har han ein god treningskvardag saman med jamaldra frå heile fylket. Det er også nokre som er eitt og to år yngre som trenar saman med 18-åringen.

– Eg føler at eg får god oppfølging både på Stranda og ikkje minst på juniorkretslaget der Pål Bjørn Øvrebust har hovudansvaret. Vi har hatt ein god del samlingsdøgn i haust og vinter. For mitt vedkommande har det meste gått på skjener i sesongoppkøyringa ettersom eg har unngått sjukdom og skadeavbrekk av betydning. Eg har fått gjennomført mesteparten av den treninga eg har lagt opp til etter at eg retta blikket mot ein ny sesong.

Har blitt sterkare

– Kor sterk er du no samanlikna med i fjor på same tidspunkt, Vegard?

– Eg føler at eg har heva meg og blitt betre på dei fleste område. Løpet i helga kan også tyde på det. Eg hadde kanskje vore inne blant dei 30 beste dersom det var reine årsklasser som i fjor. I førebuingane og oppkøyringa til denne sesongen har eg hatt mykje fokus på teknikk ettersom det alltid er noko å hente på det området. Det har også blitt kapasitetstrening, seier han som no retter blikket mot noregscuphelga på Voss om ein månads tid.