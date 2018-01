Ungdomsskuleelevane har vore på ski kvar dag i tre veker

reportasje

Det seier kroppsøvingslærar og primus motor for skistallen ved Ørsta ungdomsskule, Einar Myrold. 6. februar 2015 vart skiparken ved skulen opna med brask og bram og elevane var i full aktivitet i snøen rundt skulen. Sidan opninga har det vore mangel på stabilt vintervêr og det har ikkje blitt den bruken av ski, sko og stavar som først tiltenkt. I år har vêrgudane slått til. Sidan skulane starta opp att 3. januar har skistallen ved Ørsta ungdomsskule vore i bruk kvar einaste dag og det har blitt mange fine turopplevingar. Tysdag var 10C på tur i tre timar i løypene ved Daleteigane.

– Der møtte vi primus motor Per Hjelle som akkurat hadde laga ferske spor til oss, og det er fantastisk å kunne bruke dette området. Dei som held på og legg til rett både sommar og vinter gjer ein flott jobb og vi er veldig takksame, seier Myrold.

I skiparken til ungdomsskulen er det tretti par med ski, stavar og sko. Både i kroppsøvingstimane og i valfaget Frisk og Rask har skistallen no vore flittig i bruk.

– Vi likar oss veldig godt i området ved Daleteigane med gode spor. Vi tek med oss skia under armane og går på beina opp. I enkelte gymtimar nyttar vi og spora som er laga nedfor Eldhuset, men dette blir kortare turar.

Turen som 10C hadde tysdag inneheldt både aktivitet, matpause og sosialt samvær.

– Vi hadde pakka med oss nokre vedaskive i sekken. Dette var ved som elevane sjølv har hogd opp ved idrettsplassen i fjor. No har dermed eit lite vedlager som vi kan nyttar når vi skal på tur. Tysdag fekk vi tid til både skigåing og grilling på bål. Elevane er og kreative i matvegen med osteskiver, mår, pølser og sprøsteikt løk. Dei veit å kose seg på tur. I tillegg er slike turar med å skape godt samhald i klassene, og med godt vêr i tillegg er det berre blide elevar å sjå.

Med det stabile vintervêret har pågangen i skistallen vore stor og difor må det og litt planlegging til.

– Slik har det ikkje vore tidlegare med snøfattige vintrar. Det er veldig kjekt å få bruke skistallen slik som det opphavleg var tenkt, og vi ser no at det er veldig positivt og kjekt for å skulen å ha eit slikt tilbod, seier Myrold.

Ungdomsskulen har von om at snøen ikkje forsvinn no det med det første og at det mange fleire sjansar til å nytte skistallen denne vinteren.