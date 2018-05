Nyheiter

Ann Kathrin Yndestad driv butikken, som er på Amfi i Ørsta.

Juryen uttalar : «I ein krevjande bransje har ein greidd å forbetre dei økonomiske resultata år for år. Vareutvalet i bransjen er kontinuerlig i endring og mange av varene er å betrakte som «ferskvare». Dette stiller store krav til kontroll på innkjøp, inntening og strategisk val mot etterspørsel og neste trend. Eigar og dagleg leiar har vore i denne bransjen i 25 år og syner klart at ein har god kontroll, og at det er ei bevisst satsing som ligg bak. Dei til dels vanskelege strategiske vala er synleggjort gjennom vareutval og fysiske endringar for butikklokalitetane.»

– Eg er stolt og audmjuk og vil dele prisen med dei flotte medarbeidarane, seier Ann Kathin Yndestad.

I følge juryen har butikken ei «strålande betjening som er der for kunden».

– Oppsummert er dette ei bedrift som har ein innbydande profil, god kontroll på driftsføresetnader, fokus på kunderettleiing og som bidreg til at kvalitet og tilbod for bransjen i kommunen aukar, skriv juryen.