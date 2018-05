Oppmodar til glasflaske-stopp

Nyheiter

Tidlegare har vore ein tradisjon for butikkane i Ørsta og Volda og trille vekk glasflaskene veka før 17. mai. Ørsta Venstre oppmodar no butikkane til å gjere dette for å hindre tilgrising og flaskeknusing på vegar og badeplassar.

– Ein boks kan også bli kasta og forsøple i til dømes sentrum, men det er enklare å plukke dette opp. Ei glasflaske går i tusen bitar når den vert knust. Difor hadde det vore eit positivt tiltak om butikkane ville trille vekk glasflaskene no i mai, seier Gunnar Knutsen og Anne Ellingsen i Ørsta Venstre.