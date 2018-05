Ørsting bak "Årets handelsbedrift" i Volda

Nyheiter

– Sunkost Volda har gjennom målretta satsing og stor aktivitet bygd opp butikken til å bli særs god, skriv juryen i Nordea i grunngjevinga.

Dagleg leiar og eigar ved Sunkost Volda er Janne Moe, frå Ørsta. Ho vart også kåra til "Årets Sunkoster" tidlegare i fjor, av Sunkostkjeda. Janne Moe er den yngste eigaren i Sunkostkjeda som har eigen butikk.

Ros

Juryen i Nordea Norvest skriv vidare: «Tilbodet framstår som attraktivt, det ytast god service med god fag- og produktkunnskap, og lokala er godt utforma for å gje ei god handleoppleving. Butikken har ei tydeleg og tiltalande profilering både fysisk og i sosiale media, og eit godt kundegrunnlag. Dei markerer seg tydeleg til trass for at butikken ligg utanfor hovudgatene i Volda. Heilheitstilbodet framstår som gjennomarbeid og godt.»

Juryen legg òg vekt på at Sunkost Volda legg ressursar i å vere aktiv i fellesskapet i Volda sentrum, gjennom å delta i fellesaktiviteter og framsnakke andre butikkar.