Nyheiter

Vi blei merksame på ein artikkel av NRK der dei saman med Hold Norge Rent arrangerte og utfordra bedrifter, skular, barnehagar m.m. med å vere med på ein nasjonal ryddedugnad. Torsdag 3. Mai var dagen, og den heldt vi av i heile barnehagen. Med mottoet “Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt” bestemte vi sjølvsagt oss for at vi skulle ta vår del av arbeidet. Vi ynskja at flest mogleg skulle delta denne dagen og utfordra alle dei andre Ørstabarnehagane til dugnad på Facebook. Det fungerte og dei fleste barnehagane tok utfordringa på strak arm.

Fleire av gruppene starta opp dagen med morgonsamling med tema rydding og forsøpling. Barna fekk blant anna sjå ein animasjonsfilm på storskjerm om marin forsøpling.Vi delte barna inn i grupper og fordelte oss på ulike soner i nærmiljøet til barnehagen. Barna gjekk rundt med hanskar og nett og plukka i grøfter og langs fortau. Ivrige barn sprang inn i busker, og under gjerde for å få tak i alt som var synleg. Posane fylte seg fort opp med tomflasker, papp, plast, tobakk osv. I barnehagen la vi alt søppelet utover og studerte det nøye. Vi er samde om at folk er uforsvarlege.

Hovdebygda Barnehage er ein barnehage som nyttar naturen, nærmiljøet og fjøra kvar einaste dag. Prosjekt med Førskulegruppa i haust viser at fjøra til tider flyt over med søppel frå båtar, naust og folk. Kvar gong vi går på tur på fortau eller langs vegen, flyt grøftene av potetgullposar, handlenett, ølflasker, brusflasker med meir. I den nye Rammeplanen som kom i haust, fekk omgrepet Berekraftig utvikling eit eige tema. “Barna skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen… Barnehagen har derfor ei viktig oppgåve i å fremje verdiar, haldningar og praksis for meir berekraftige samfunn”. Når vi går til Hovdevatnet eller rundt i naturen, offentlege parkar eller langs vegen kjem det tydleg fram at vi har eit haldningsproblem i dagens samfunn. Og desse haldningane har barnehagen eit viktig ansvar å fremje. Desse haldningane har vi blant anna tatt med oss inn i utviklingsarbeidet i utforming av barnehagen sitt leikemiljø inne. Med fokus på gjenbruk, “unyttig materiale” og nærmiljø har vi fått fleire gode leikestasjonar som byr på leik. Vi har pussa opp ein kabeltrommel som har blitt VØR-stasjon, rommet har fått gamle hjulkapslar på veggen spraya i flotte fargar og fleire gamle dekk er montert på veggen. På denne måten får barna oppleve nytte av det gamle som er øydelagt, og vi bidreg til å kvitte oss med “bruk- og kastsamfunnet” som ein finn i dag.

Sjølv om vi har brukt tid på å rydde, finn ein mykje søppel rundt om i Ørsta. Vi ynskjer å sende ballen vidare til både skular, bedrifter og private rundt om i Ørsta som skal vere med på å halde Ørsta ryddig.

Takk for dugnaden både NRK og Ørstabarnehagen. Vi sett av dagen neste år også!