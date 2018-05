Nyheiter

Ein laurdag morgon i november i fjor vart ein bilførar stoppa av politiet på veg frå Volda til Ørsta. Undersøkingar viste at bilføraren hadde promille. Ørstingen, i slutten av 30-åra, er no sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett. Saka skal opp i tingretten i slutten av juni i år.