Ikkje eit smårusk ligg trygt

Nyheiter

Det fortel Kay Are Urkegjerde. Saman med gode hjelparar i Mathias, Mariell og Marius Dagfinrud Moe og Alva Gule Urkegjerde, var han med på ryddeaksjon frå Hustadbytet og fram på Moane denne veka.

– Det er ganske trist at det ligg så mykje plast ute i naturen.

Svært mange andre har også vore i aksjon i Bondalen dei siste dagane, og tilbakemeldingane er at det er mykje rusk å finne. Både plast, flasker og anna bos ligg strødd langs vegar og grøfter.

– Det må skje nokon haldningsendringar her. Det er tydeleg, seier Urkegjerde.

Så får håpet vere at den oppveksande generasjon vert hakket betre enn førre generasjon når det gjeld å halde Noreg reint.

– Premien for denne gjengen var softis på Bellingen etter enda rydderunde, så det låg mykje motivasjon i det!

Denne veka er den store ryddeaksjonen i regi av «Hold Norge Rent», som munnar ut i «Den store strandryddedagen», laurdag 5. mai. Og ifølgje Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) er det rekordmange som skal i aksjon. Det er ikkje mykje bos som ligg trygt i veggrøftene denne veka. VØR har ei liste med snart femti ulike ryddeaksjonar, fordelt over heile kommunen. Laurdag vil dei også halde miljøstasjonen open nokre timar ekstra for å kunne ta imot avfall som er samla inn i løpet av strandryddeveka og strandryddedagen.

– Det er all grunn til å tru at rekordmange kjem til å rydde langs strender, elvar og vassdrag denne veka, skriv dei på sine eigne heimesider.

Så langt det er råd, vil VØR ta imot innsamla marint avfall vederlagsfritt, og dei vil også så langt det er råd sørge for å hente innsamla avfall rundt om i Volda og Ørsta.

–Men klarer du å levere innsamla marint avfall til miljøstasjonen på eiga hand, er dette det beste, oppmodar dei.

VØR minner samstundes om at ryddeaksjonar må registrerast i portalen til Hold Norge Rent.

Som tidlegare år samarbeider Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) med dei to kommunane gjennom dei to frivilligsentralane, og like eins med Naturvernforbundet i Volda og Ørsta.

VØR sponsar også hanskar og sekkar som vert delt ut til lag og foreiningar gjennom frivilligsentralane.

– Det er viktig å registrere ryddeaksjonane. Då får Hold Norge Rent nøyaktig informasjon om kor mykje som er samla inn, og kva slags type avfall det er snakk om. Registreringa er også viktig for at VØR skal halde oversikta, og i ettertid skal kunne få refundert noko av kostnaden med ryddeaksjonane.