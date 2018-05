Stal pc, køyrde i narkorus og bar kniv

Nyheiter

Nyttårsaftan i 2016 skal mannen ha teke seg inn i ein bustad i Volda og stole to pc-ar. I november i fjor skal han ifølgje tiltalen ja køyrt personbil i Volda til trass for at han var påverka av narkotika. Mannen hadde heller ikkje gyldig førarkort då han gjennomførte køyreturen, og bilen var utan lovlege kjennemerke.

I desember i fjor bar mannen kniv på offentleg stad i Volda ifølgje tiltalen. Mannen er og tiltalt for brot på legemiddellova for bruk av amfetamin.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i slutten av juni.