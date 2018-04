Tiltalt for NAV-svindel

Nyheiter

Mannen er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett. I perioden frå juni 2014 til august 2016 skal mannen, ifølgje tiltalen, ha lurt NAV til å utbetale 146.000 kroner i arbeidsavklaringspengar. I det elektroniske meldekortet skal mannen ikkje ha opplyst om periodar der var oppheldt seg i utlandet utan godkjenning frå NAV. Mannen er og tiltalt for å ha gitt falsk forklaring, og for å ha gitt uriktige opplysningar til offentleg mynde.

I tiltalen vert bedrageriet omtalt som grovt.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i midten av august.