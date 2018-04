Fløyta mot bom

Nyheiter

I samband med dei store vegprosjekta i Volda og Ørsta har ei plassering av ein bom i Hovdebygda blitt lansert. Dei ulike plasseringane av bommar skal Statens vegvesen sjå nærare og rekne på. Måndag gjorde Framstegspartiets Ungdom på Søre Sunnmøre sitt standpunkt klart. Med eigen banner oppmoda dei bilistane i retning Ørsta til å fløyte mot ein bom i Hovdebygda. Det tok nøyaktig fem sekund frå bodskapen var synleg til den første bilisten sa seg samd.

- Viss det kjem opp ein bom her så vil det gå hardt utover folk sin økonomi, og mange vil måtte betale tusenvis av kroner i året for å kome seg på arbeid, aktivitetar og butikkar. Vi meiner og at det ikkje er greitt å ha ein bom i Hovdebygda for å finansiere ein tunnel i Volda, seier Anbjørn Steinholm Frislid som saman med Karl-Oskar Sævik og Lovise Voldsund aksjonerte måndag.

- Vi er imot førehandsinnkrevjing av bompengar. Skal vi ha ein bom så skal den vere i tunnelen.

Ungdomspolitikarane meiner at det må ei betre løysing på bordet enn dei som er skissert så langt for å finansiere dei store vegprosjekta.

- Staten må sjå kor viktig Ørstafjordkryssinga er for den lokale infrastrukturen og E39 i ein heilskap. Det blir også feil at folk her skal betale og finansiere noko ein annan stad. Det er eit prinsipp som vi står sterkt på. Dei som køyrer der prosjektet er, skal og betale for prosjektet.