– Det kjem ladestasjonar

Nyheiter

Det var i kommunestyret at Frida Gillberg (MDG), Marit Aklestad (SV), Gunnar Knutsen (V), Hans-Olav Myklebust (Frp), Paul Kristian Hovden (KrF) og Per-Are Sørheim (H) gjennom ein ynskte svar om tilrettelegging for bruk av elbilar i Ørsta.

– Utviklinga innan klimavenleg transport har vore stor siste åra, og ein stadig større del av bilparken går no på fornybar energi. For å følgje med i utviklinga, må Ørsta ta grep og etablere ladestasjonane for elbilar. Slik vert miljøvennlege løysingar enkle, attraktive og effektive for innbyggjarane våre, skriv dei seks representantane i interpellasjonen.

Og dei ville vite korleis strategien er for kommunale bygg, og om det er eit samarbeid med næringsdrivande om dette.

Ordførar Stein Aam svara at mykje er på gang.

– Det er etablert fire ladepunkt ved det nye legesenteret, og ei kortordning for betaling er snart på plass, svara Aam.

Vidare orienterte han at det er lagt ned trekkerøyr for ladepunkt både ved rådhuset og den nye Ørstahallen.

– Ladepunkt ved den nye parkeringsplassen ved Ørstahallen vil kunne dekkje opp ein god del av kommunale bygg i Ørsta sentrum som Ørsta ungdomsskule, Velle skule, Ørstahallen, nye Barnas Vel barnehage og kulturhuset. Men også Ørsta vidaregåande skule og Ørsta stadion, sa Aam.

Vidare orienterte Aam om at Amfi-kjeda er i gang med eit arbeid om å etablere ladepunkt på deira parkeringsplass. Her er det springane punktet førebels om Amfi kan ta i mot støtte frå Enova til ei etablering av ladepunkt.

– Viss ikkje Amfi kan få støtte, kan det verte aktuelt at kommunen søkjer og etablerer hurtigladestasjon i sentrum, svara Aam.

I budsjettet for 2018 er det sett av ein million kroner til klimatiltak.

– Kommunen har også søkt Miljødirektoratet bom midlar til tilrettelegging for mottak av biorest, sykkelstall og utleige av elsyklar mv. og vi har fått tilskot gjennom ordninga klimasats. Det er frist til gjennomføring i løpet av 2018, men kommunen sin eigendel er allereie større enn budsjettposten til klimatiltak, sa Aam.