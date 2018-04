Etablerer Strømme-galleriet

Nyheiter

Men det var ikkje sjølve galleriet som hausta dei største lovorda i kommunestyret, dei var det eldsjelene i kunstlaget som fekk.

– Eg vil sette fokus på eldsjelene i bygda. Denne prosessen er eitt av dei gode tiltaka som eg er svært godt nøgd med. Kunsthuset er mi andre kyrkje. Dei får 105.000 kroner frå Norsk kulturråd, bankar og fylkeskommune stiller opp med pengar. Kva hadde vi vel vore utan eldsjeler og frivillig lagsarbeid? Dette gleder meg stort, sa Stein Aam (SP).

Gunnar Knutsen (V) stemte i.

– Vi skal huske at dette vert eit nasjonalt prosjekt. Olav Strømme-galleriet. Det finst ikkje andre stader enn her. Viktigheita er stor. Kunsthuset er eit viktig element i nye Ørsta. Slik det står fram i dag skal vi vere stolte. Det er gjort ein god jobb utvendig, og no er det innvendig som står for tur.

Også Per Are Sørheim løfta fram det gode arbeidet kunstlaget legg ned.

– Molde kunstlag la ned sin aktivitet for to år sidan. No er det berre i Ålesund og i Ørsta og Volda det er eit oppegåande kunstlag i fylket. Det seier litt om kvaliteten som er gjort i arbeidet og det seier sitt om den frivillige innsatsen. Og så seier det litt om kva Ørsta og Volda kan få til saman, la han til, som eit stikk til kommunestrukturdebatten, til latter frå resten av kommunestyret.