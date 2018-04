- Det er gleda av låtskrivinga som driv meg

Nyheiter

No er Marit Lystad Johansen klar med sin den fyrste musikkvideoen frå den siste cd-plata hennar.

– Eg kom ut med cd-plata i februar, og eg har fått mest respons på låten «Comfort Zone». Det er den låten vi har fått flest tilbakemeldingar på, og det er den låten som går att mest på ymse spelelister. Då vart det også den låten eg og Hans-Cristian laga video til, fortel Lystad Johansen.

Sosiale medium

Det er hovudsakleg gjennom ulike sosiale medium og marknadsførar og sel musikken sin.

– Og videoen er ein lekk i marknadsføringa, seier ho.

Det er ho og ektemannen Hans-Christian som sjølve har spelt inn videoen.

– Vi står for alt sjølve, seier Marit med eit smil.

Alltid vore glad i musikk

Når no videoen er ute på YouTube, håper ho folk vil sjå og høyre.

– Vi håper sjølvsagt at endå fleire vil høyre på oss.

Marit har alltid vore glad i musikk.

– Eg byrja å syngje på Hovden skule, der eg hadde ein flink lærar. Då vart eg biten av basillen. Etter kvart fann eg ut at det var kjekt å kunne skrive songar også, fortel ho.

Få konsertar

Frå 2015 fekk ho endeleg tid til å kunne gjere meir med musikken.

– Eg har meir musikkutdanning enn fotoutdanning, og det er godt å kunne bruke meir den biten av utdanninga, seier Lystad Johansen.

Det er altså gjennom sosiale medium ho mest presenterer musikken sin.

– Akkurat no ser vi at det ikkje er lønnsamt å arrangere konsertar sjølve. Det er veldig kjekt å halde konsert, men når ein ikkje er så kjent, er det vanskeleg å fylle eit lokale. Slik det er no, stiller vi opp på open-mic-kveldar i Ålesund med jamne mellomrom. Vi har også hatt små akustiske oppdrag ved f.eks. opninga av kunstutstillingar, og vi melder oss på arrangement som Musikk i sentrum.

– Likevel. Det som driv meg er gleda med å lage musikk, ikkje livet som omreisande musikar. Det er ikkje meg, seier Lystad Johansen.

Vidoen ser du her