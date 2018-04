Nyheiter

Det var natt til søndag at politiet sende ut ei melding om ei samling med folk i Ørsta. Politiet skildra at det var ei samling med ungdom, og at stemninga var aggressiv. Det verka som politiet fekk kontroll.

Før på kvelden melde politiet at ein bilførar vil verte meld. Han hadde for mange passasjerar i bilen.