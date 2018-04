- Sundgot har vore eit forbilde

Nyheiter

– Eg er oppteken av at det gode arbeidet vert vidareført, der teknisk sektor held fram med å utvikle Ørsta på ein god måte, og yter god sørvis til publikum. Der har Rolf Magnus Sundgot vore eit forbilde.

Det sa Per Are Sørheim (H) då kommunestyret torsdag fekk ei orientering frå rådmann Wenche Solheim om leiar for teknisk, Rolf Magnus Sundgot, som har søkt permisjon i eitt år. Bakgrunnen er m.a. at det er uro i avdelinga for tekniske tenester.

Solheim orienterte:

«Rolf Magnus Sundgot har søkt permisjon i eitt år. Eigentleg gjeld dette frå 6. august, men med feriar og avspasering vil det vere gjeldande allereie frå 1. juni. Vi har landa på ei løysing der assisterande rådmann Eldar Øye vil ha det overordna ansvaret for seksjonen i permisjonsåret til Sundgot. Han er frå før rådmann i samfunnstuvalet, og har godt innsyn i sakene som vert handsama av seksjonen. Vi har tru på at dette vil bli ei god løysing, saman med staben.»

Sørvis- og informasjonskontoret vil det komande året ikkje ligge under assisterande rådmann, men vil vere eigen stab, informerte Solheim.

«Endringar i administrativ organisering er pårekneleg, og frå administrasjonen si side er det ingen dramatikk knytt til dette. Vi skal ha gode prosessar med dei tilsette i det vidare arbeidet, og dette er ei mellombels ordning i permisjonsåret».

Sundgot hausta mange lovord frå politikarane i kommunestyret.

– Som politikar er eg oppteken av at den som går inn i rolla til Sundgot har kapasitet til å vidareføre det gode arbeidet, og åndar for utvikling og sørvis til publikum. Om ikkje må vi ta ein diskusjon om korleis vi kan vidareføre dette. Eg trur mange er like opptekne av dette som meg, sa Per Are Sørheim.

Han meinte det var ryddig av rådmannen å gi ei orientering.

– Og rådmannen peikar på at her er det snakk om at partane er samde og at det er snakk om frivillig permisjon. Her er ingen kime til juridisk konflikt knytt til avgangen. Det reknar eg med rådmannen kan stadfeste.

Ola Perry Saure (SP):

– Eg trur Ørsta kommune med rådmannen i spissen fullt ut er i stand til å ta seg av det komande året. Og eg er samd med Per Are Sørheim i at det skjer mykje positivt i Ørsta no, og det er mange å takke for det, her er mange som står på. Eg er trygg på at vi løyser dette på ein god måte.

Odd Magne Vinjevoll (Frp): – Eg vil henge meg på rosen, og seie at Rolf Magnus Sundgot har vore både dyktig og ei inspirasjonskjelde for oss politikarar. Han er utadretta og sørvisinnstilt for publikum og veldig positiv. Eg har lese i avisa at han seier at han framleis vil vere positiv og kanskje sjå om det er mogleg å kome til ei løysing og kanskje ombestemme seg. Kan rådmannen seie noko om det? spurte Vinjevoll.

– Det ønskjer eg ikkje kommentere, sa rådmannen.