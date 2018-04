PPT bur seg på langvarig omstilling

Nyheiter

Det sa leiar for den interkommunale PP-tenesta, Ingrid Evebø Haug i kommunestyret i Ørstas torsdag.

Ho orienterte om PP-tenesta for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta kommunar. Denne tenesta vart etablert i fjor haust, og det skjedde brått.

– Vi hadde ei felles pp-teneste for Ulstein og Hareid. Brått fekk vi vite at også Ørsta og Volda kommunar skulle inn i denne tenesta. Det var ei endring som kom brått på oss. Og for oss handla det om å byggje ein heilt ny organisasjon, fortalde Evebø Haug.

Omlegginga av PP-tenesta kom etter at kommunestyra i Volda og Ørsta i fjor vedtok å avslutte den felles pp-tenesta for Ørsta og Volda, og søkte om å kunne gå inn i tenesta som då var for Hareid og Ulstein.

Ei heilt ny teneste

Frå 14. august i fjor er det tilsett fjorten nye medarbeidarar i den felles PP-tenesta. Fleire har aldri arbeidd med pedagogisk-psykologise tenester.

– Då handlar det om å byggje ei heilt ny teneste. Det er ei veldig stor organisasjonsendring. Vi kan samanlikne dette med ei kommunesamanslåing. Difor kan det gå både fem, sju og ti år før vi har alt på plass, sa Evebø.

Likevel, ho understreka at arbeidet med den løpande pp-tenesta er i full gang.

– At vi er inne i ei organisasjonsendring betyr ikkje at vi ikkje allereie gjev gode tenester, poengterte Evebø Haug.

Men organisasjonen er ikkje det einaste som er i endring. Det er også sjølve tenkjemåten rundt pp-tenestene.

– Vi skal på sikt ha færre individsaker, og arbeide meir med system og kompetanseheving i skulane og barnehagane, sa Evebø Haug.

Ho viste til at det har vore tradisjon at når pp-tenesta skal inn i ein skule eller ein barnehage, er det for å leite etter feil og elevar og born som har vanskar.

Skal ikkje bryte individ ned

– Vi skal snu dette tankemønsteret. Det er fordi at viss vi leitar etter feil, og fortel til born og unge at det er ein mangel ved deg, då bryt vi individa ned. I staden skal vi støtte kvarandre og hjelpe kvarandre, og vi må arbeide annleis. Dess meir vi går ut til ein og ein barnehage i einskildsaker, dess færre når vi, sa Evebø Haug.

Difor vert det til dømes fleire samlingar for tilsette i skular og barnehagar, med tema som til dømes mobbing.

– Vi skal i samarbeid med skulane og barnehagane få til ei kompetanseheving, sa Evebø Haug.

Det vart opna for spørsmål etter orienteringa til Evebø haug.

Paul Kristian Hovden (KrF) viste til alle saker i den tidlegare pp-tenesta for Ørsta og Volda vart nullstilte då denne tenesta vart lagt ned.

– Betyr det at desse sakene vert tekne inn att, eller at dei må stå i ei ny kø? Undra Hovden.

Evebø Haug svara at nullstillinga kom av reint formelle lovkrav. Men at den nye pp-tenesta har teke sakene inn att.

– Ingen skal stå i kø, sa Evebø Haug.

Inge Kolås (Frp) var uroe over tidsperspektivet som Evebø Haug skisserte.

– Viss det skal ta ti år å byggje ei ny teneste, vil eg seie at det går tregt. Eg forventar at dette skal gå kjapt.

Han fekk støtte frå Sven Castberg (H).

– Eg trur Ørsta kommunestyre er meir enn gjennomsnittleg opptekne av pp-tenesta. I ei privat verksemd hadde ikkje ein leiar hatt jobben så lenge viss endringa tek ti år, sa Castberg.

– Eg er glad for at kommunestyret i Ørsta vil følgje med oss. Og de skal følgje med oss, sa Evebø Haug. Ho forsikra kommunestyret om at PPT er fullt ut operative også no.