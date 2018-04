Skal ha svindla nærare 800.000 kroner

Nyheiter

Kvinna er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett. I ein periode frå januar 2012 til oktober 2015 sende kvinna, ifølgje tiltale, elektronisk meldekort til NAV der ho lét vere å opplyse at ho i ti periodar av fleire vekers varigheit oppheldt seg i utlandet. Opplysningane som kvinna sende inn danna eit grunnlag som gjorde at NAV betalte ut 789.000 kroner i arbeidsavklaringspengar.

Ifølgje tiltalen vert bedrageriet sett på som grovt. Kvinna er og tiltalt for å ha gitt falsk forklaring og for å skifteleg eller munnleg gje uriktig opplysningar til offentleg mynde. Saka skal opp i tingretten i juni.