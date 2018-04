Vil ha forbod mot heliumsballongar

Nyheiter

Kommunestyrerepresentantane Frida Gillberg (MDG) og Gunnar Knutsen (V) ynskjer forbod mot sal av heliumballongar i Ørsta.

Men dei som har kjøpt inn ballongar til 17. mai skal ikkje fortvile. Dei to kommunestyrerepresentantane ynskjer forbodet innført frå 1. juni i år.

Gillberg og Knutsen viser til at ei rekkje kommunar i Noreg allereie har innført eit forbod. Grunngjevinga er at helium er ein knappheitsressurs, og at det kan verte slutt med å vinne ut grunnstoffet i løpet av ein til to generasjonar på verdsbasis.

– Dette vil kunne få store konsekvensar, mellom anna for helsevesenet, seier dei to.

Dessutan peikar Gillberg og Knutsen på at sjølve ballongane er i plast, og medfører forsøpling. Og at sal av heliumballongar skaper ein unødvendig marknad for kjøpepress.