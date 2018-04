Odinhjørnet får stå i ny plan

Nyheiter

– Men tilbygget mot Dalevegen er regulert vekk. Der må vi ha plass til ein betre kurvatur på fylkesvegen, seier avdelingsleiar Gunnar Wangen i planavdelinga i Ørsta kommune.

I utviklingsplanen for Ørsta sentrum, som ligg til grunn for områdeplanen, var det lagt opp til fleire alternativ for dette særmerkte huset i Ørsta.

Både at det fekk stå, at det vart flytta nokre meter, eller at det måtte lokaliserast ein annan plass. Resultatet av arbeidet med områdeplanen er at huset får stå, men at tilbygget må fjernast.

– Nekken og Odinhjørnet er viktig for Ørsta sentrum. Samstundes er det viktig at fylkesveg 655 får ei betre utforming. Allereie i dag må tunge køyretøy opp på fortauet, seier Wangen.

Han poengterer også at kommunen har ein visjon om ein rådhusplass der rådhuset vert vendt mot Nekken. Dette opnar områdeplanen også for.