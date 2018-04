Kjuser'n "kosar seg ihjel" på Urke

Nyheiter

- Kjuser'n med følge har kosa seg i Hjørundfjorden og på Urke Kaihus. Dei var her heile onsdag. Dei var på fjellet for å promotere sitt nye klesmerke, saman med Hjørundfjord Mountainguide, fortel urkebygding Peter Lindbæk.

Han kan vidare fortelje at Lasse Kjus bur på Hotel Union Øye.

- Han kosar seg ihjel!

Denne veka har også skipet Christian Radich vore i fjorden, og ingen ringare enn Ole Ringdal har vore med Kjus og følget, og sørga for eit veldekka matbord med m.a. heilgrilla kje.

Og i følgje Peter Lindbæk er Lasse Kjus meir enn begeistra for opphaldet.

"Hjørundfjorden er en av de fineste plassene jeg har vært. Jeg har vært i nærområdet tidligere, og kommer garantert tilbake", skal mannen ha fortalt.

Og han reiste sjølvsagt med stil, med sjøfly.

Torsdag går turen til Ålesund, før dei returnerer til Urke til helga igjen.

- Eg er veldig glad for at alle tek turen innom Urke Kaihus. Det er utruleg viktig at promoterte gjester som Lasse Kjus tek turen innom. Og eg er svært nøgd med at Fri Flyt har lagt opp til eit godt gjennomført opplegg med Christian Radich til Hjørundfjorden, seier eigar og drivar av Urke Kaihus, Tore Lindbæk.