Miljødugnad i fotballen skal redusere granulatsvinn med 90 prosent

Nyheiter

NPK-NTB: – Det har vore eit stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i media og frå myndigheitene. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noko tal frå miljødirektoratet viser. Vi held trykket oppe og arrangerer for andre år på rad ein konkurranse der vi premierer dei mest miljøbevisste klubbane. Eg har stor tru på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innan utgangen av 2020, seier anleggssjef i NFF Ole Myhrvold.

Det vankar ein pengepremie (30.000 kroner) til dei fem klubbane som er flinkast til å sørgje for at gummigranulatet held seg på kunstgrasbana – og ikkje hamnar i naturen eller med heim i klede og sko.

Norges Fotballforbund har hatt møte med kulturminister Trine Skei Grande, miljøvernminister Ola Elvestuen og tidlegare miljøvernminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet jobbar med ei granulatforskrift.

– Vi er i utgangspunktet positive til ei forskrift. Vi ønsker alle det same, nemleg å redusere granulatsvinnet betrakteleg. Med det engasjementet eg opplever i Fotball-Noreg og dei erfaringane vi er i ferd med å hauste frå pilotprosjekta våre, så skal vi klare å få til betydelege reduksjonar allereie neste vinter, seier Myhrvold.

NFF har kalla prosjektet for #påbanen. I fjor var Kløfta ein av vinnarklubbane.