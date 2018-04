"Varm sumardag gir varm sumar"

Nyheiter

Frå den tida det var vanleg å bruke primstav som kaldender, vart 14. april rekna som første sommardag, eller første dag i sommarhalvåret.

Vinter i april Snart seks månader med vinter Vinteren byrja i oktober. No er det april. Når kjem våren?

Vêrobservatør Endre Standal på Hjøurndfjordstranda, har summert opp dei siste dagane på si Facebookside laurdag:

"Det vart året 2018 varmaste dag i går, for andre dag på rad, fæ me ein dag nr 3, då må temperaturen over 15 i so fall. I går kom mine to målarar opp til 15-talet, med 14,9 og 14,7. Me fæ berre håpe at meteorologen og verdagboka sin spådom for sumaren, at varm sumardag (i dag) gjev varm sumar. Ha ein strålande fin fyrste sumardag!"

Eller som det heiter på gradestokken frå Ørsta - No er det mjølkeflødde, på grensa til fjelgt. Lommert, då nærmar vi oss 20 grader. Det får bli seinare i år. Det er 261 dager igjen av året å gjere det på.

Yr.no varslar i alle fall sol fleire dagar framover i Ørsta, med opp mot 18 grader torsdag. Og fredag kjem regnet.