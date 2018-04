Slurvar med å sikre lasten

Nyheiter

– Vi ser dessverre at til dømes greiner og pappkasser ligg att i vegkanten, seier dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal i ei pressemelding.

Og spesielt no når hagesesongen startar, og mange har behov for å køyre kvist, gras og lauv frå hagen til miljøstasjonen, opplever dei som sit i vektbuda til VØR at ikkje all last er godt nok sikra.

Det beste er at ein nyttar nett eller presenning. Men det vil vere godt mogleg å sikre lasten godt med tau. Og husk at greiner ikkje skal stikke utom tilhengaren.

Statens vegvesen minner om at erfaring frå analysar etter ulykker, viser at dårleg sikra last i fleire tilfelle har vore årsak til både skader og død.

Vegvesenet ber dei som køyrer med tilhengar om å vere spesielt merksame. Og vidare at ein held seg godt på høgre side, at ein tilpassar farta og viser tydelege teikn med blinklys og bremselys i god tid. Ein må også unngå å bremse opp og akselerere kraftig, heiter det i pressemeldinga frå VØR.