Raudøya misser straum frå land

Vedtaket i departementet kjem etter at Ørsta kommune og grunneigarane på Raudøya klaga på eit vedtak frå NVE i fjor om å gje eit slikt fritak.

Mørenett har søkt om fritak fordi selskapet meiner at å forsyne tre fritidsbustader på Raudøya med straum gjennom ein 700 meter lang sjøkabel vert for dyrt. Sjøkabelen har havarert, og det er naudsynt å leggje ein ny kabel.

Mørenett ser i staden føre seg ei lokal løysing på Raudøya, og der selskapet kan medverke med eit anleggsbidrag.

Både Ørsta kommune og grunneigarane protesterte mot dette, og viser mellom anna til at alternative løysingar som aggregat vil gje miljøulemper, og det vert frykta for vedlikehaldet av bygningar på øya.

Olje- og energidepartementet gjev Mørenett medhald i at kostnadene med ein ny sjøkabel vert for høge, men påpeikar at selskapet har forsyningsplikt, og må medverke med eit anleggsbidrag for ei lokal løysing.