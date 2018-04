Nyheiter

Lei av kulde og snø? No kjem våren til å kome med eit brak, skal vi tru Vervarslinga for Vestlandet. Omslaget kjem tysdag: "Skiftande bris, natt til tysdag og tyrsdag morgen nordaust opptil liten kuling på kysten. For det meste pent ver."

På yr.no har dei planta store soler frå tysdag til og med laurdag, og det vert lova mildver enno lenger. Temperaturane i Ørsta kjem til å passere 15 grader, om vermeldinga slår til.

Så: No livnar det i lundar