Set vekk klagehandsaming til anna kommune

Nyheiter

I slutten av februar vart det gjeve dispensasjon frå reguleringsplan og løyve til bygging av idrettsanlegg på Vartdal. Dette vedtaket er påklaga av to partar.

– Klagene viser mellom anna til avtale som kommunen er part i og som legg til grunn ein bruk av arealet som ikkje er i samsvar med reguleringsplan, skriv einingsleiar Kåre Hjelle på bygg- og oppmåling.

I brevet skriv Hjelle at då dei handsama saka administrativt la dei til grunn at kommunen var grunneigar i området og at det var derfor kommunen var delaktig i avtalen.

– I ettertid erfarer vi at det var starta oreigning av arealet og at det var i den samanheng kommunen deltok som part for å finne ei minneleg løysing utan å gå til retten. Kommunen er ikkje grunneigar på dei areal som er omfatta av søknaden.

Ørsta kommune vil no sikre seg at sakshandsaminga er uhilda.

– Når klagarane sjølve legg fram at den privatrettslege avtalen legg føringar for vedtak etter plan- og bygningslova, kan ein risikere at det oppstår tvil om kommunen kan saksbehandle klaga på ein uhilda måte. Kommunen vil derfor vende seg til anna kommune som kan ta stilling til klaga utan andre bindingar enn dei som er heimla i plan- og bygningslova, for å sikre at det er tillit til at saksbehandlinga er uhilda.

Dette vil føre til at klagehandsaminga vil ta noko lenger tid enn normalt.

– Vi vonar dette kan gjerast med minst mogleg tap av tid.

Grunnarbeidet med idrettsanlegget på Vartdal vart starta opp i byrjinga av mars. Det nye anlegget skal etter planen stå ferdig på seinsommaren eller tidleg haust. Kostnaden for utbygginga er på om lag 14,5 millionar kroner.