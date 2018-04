Krev støyskjerm i Smådalane

Nyheiter

Reguleringsplanen for hovudsamleveg i Smådalane har vore ute til offentleg ettersyn. Kristi Smørdal har i brev til Ørsta kommune minna kommunen på eigedomen hennar vil bli påverka av utbygginga.

–Næringseigedomen min vil verte spesielt sterkt forringa som hytteutleige til turistar som vil ha fred og ro.

Smørdal, som driv Ørsta Hytteutleige, krev at det vert regulert inn og sett støyskjerm i området ved eigedomen hennar.

Smørdal krev og at det blir sett opp ein mur på eigedomen. Ho krev også erstatningsareal for eit areal som ho har nytta som beite for hestane sine.

– Eg krev at eit areal av tilsvarande verdi i området rundt søre hjørnet av eigedomen min vert innløyst av Ørsta kommune og overført til meg som erstatning for arealinngrepet og skade på attverande del av eigedomen min. Alternativet til erstatningsareal er å få erstatta det arealet som blir råka av vegen økonomisk.