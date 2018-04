– Må ikkje bli hovudvegen aust-vest

Nyheiter

Innspelet frå Ose kjem i samband med offentleg ettersyn av reguleringsplan for hovudsamleveg i Smådalane. Han påpeiker at den planlagde vegen er nyttig for betre tilkomsten til Eliholen og Hansholen

– Høyringsdokumentet tek slik eg tolkar det i liten grad omsyn til konsekvensane av framtidig vegutbygging for området Ose og Rystefeltet.

Ose peikar på at viss det blir utbygging av sorteringsanlegg på Melsgjerdet, seinare biogassanlegg, vil dette kunne gi ei enorm auke i trafikkgrunnlaget til Melsvegen mot E39.

– Eg håpar at den planlagde samlevegen frå Mo til Melsvegen blir vurdert flytta til området Mosflata, Smørholmen, over elva og inn på Melsvegen ved vegen til Rema 1000. Eg er klar over at delar av Smørholmen er freda naturområde, men her må ein også vurdere omsynet til trafikantar både på Mo og Ose som vil få vesentlege betre forhold.