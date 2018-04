Utflytta volding vil etablere Clean Shores i heimkommunen

Nyheiter

Hogne Kile, utflytta volding busett i Stavanger, ynskjer å etablere ei avdeling av Clean Shores i Volda, skriv lokalavisa Møre.

Clean Shores er ein global organisasjon som allereie er etablert i 20 kommunar i Norge. Målet til organisasjonen er å fjerne søppel frå havet slik at vi får eit reint hav.

- Det er viktig at folk bryr seg om lokalmiljøet. Når vi skal etablere oss i ein kommune, er det viktig at kommunen sjølv er med å ta intitiativ. Det treng ikkje vere meir enn ein person som tek inititiativet til det, uttalar han til lokalavisa og understrekar dermed at for at Clean Shores skal kunne etablere seg i Volda, treng ein ikkje meir enn ein person som tek ansvaret for å setje i gang dugnadar og ha system på ting.