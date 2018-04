Minibank på Sæbø til over sommaren

Nyheiter

– Grunnen er at vi vil gje næringsdrivande og lag og organisasjonar litt lenger tid å omrømme seg på. Difor ventar vi med å avvikle minibanken til turistsesongen er over, seier administrerande banksjef i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset.

Det var i førre veke at banken gjorde det kjent at minibanken på Sæbø skulle avviklast frå 10. april. Det vekte reaksjonar. Det skjønar Brautaset.

– Vi synest det er positivt at folk engasjerer seg, og vi skjønar at det er kjensler når noko vert fjerna, seier Brautaset.

Han meiner likevel at behovet for ein minibank ikkje er så stort. På Sæbø er det i snitt fire til fem transaksjonar per dag, og med meir bruk om sommaren. Det kostar 300.000 kroner i året å drive han.

– Lag og organisasjonar og næringsdrivande vil vere godt utrusta med betalingsterminalar og bruk av Vipps, seier han.

– Og vi trur heller det ikkje er så mange åra til at det verken er minibankar i Ørsta eller Volda, seier Brautaset.