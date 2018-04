Deler ut pengar til friluftsliv

Nyheiter

(NPK): Kvart år deler Statskog ut ein million kroner til ulike friluftstiltak i heile landet. Pengane blir delte ut etter søknad to gonger i året, og no er det klart for den første tildelingsrunden i år.

– Vi vel ut 70–80 søkjarar i kvar runde som får 5.000 eller 10.000 kroner. Det er jo ikkje dei heile store summane, men det er utruleg kva frivillige organisasjonar kan få ut av pengane, seier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad i ei pressemelding.

Tidlegare har tildelingane mellom anna gått til alt frå oppgradering av stiar til buldrevegg, utedo og benker på utsiktspunkt.