– Folk kan gå glipp av skattepengar

Nyheiter

(NPK-NTB) Ifølgje Skattebetalerforeningen er det den viktigaste posten i skattemeldinga, 5.0, som er fjerna.

– Det var her du kunne legge inn tilleggsinformasjon om ulike postar og forhold, seier fagsjef Rolf Lothe.

No må ein i staden lage eit vedlegg og legge dette ved skattemeldinga dersom det er postar eller andre ting ein er usikker på. Det anbefaler Lothe alle å gjere.

– Det er viktig at folk gir nødvendig informasjon, slår han fast.

Meir tungvint

Eksperten til Skattebetalerforeningen trur posten truleg er fjerna for å gjere det enklare for skattemyndigheitene. Mykje talar for at færre kjem til å utdjupe innhaldet i postane dei er usikre på når prosessen bli meir tungvint, meiner fagsjefen.

– I verste fall tar dei ikkje sjansen på å føre opp noko dei er usikre på, og går dermed glipp av skattepengar, seier han og oppfordrar alle til å nytte moglegheita til å forklare, særleg bakgrunnen for dei frådraga ein krev, i eit eige vedlegg.

– Det kan for eksempel vere at ein har selt ein bustad med skattepliktig gevinst på 500.000 kroner. Då bør ein vise korleis ein har rekna ut gevinsten og kva utgifter ein har trekt frå. Eller dersom ein kjøper og sel aksjar og krev frådrag for utgifter til å halde seg oppdatert i marknaden. Her er det flytande grenser, og dersom ein berre fører opp frådraget utan å vise kva ein har tenkt, kan ein risikere tilleggsskatt, seier Lothe.

Usikre inntekter

Også inntekter som ein er usikker på om er skattepliktig, som eit reisestipend eller ei hobbyinntekt, bør forklarast.

– Dersom ein ikkje seier noko, og skattekontoret oppdagar det, kan ein risikere tilleggsskatt.

I den nye skattemeldinga er det også nye reglar om blant anna pendling, korttidsutleige av eigen bustad og skatteinsentiv knytt til oppstartsselskap.

4. april blir skattemeldinga for 2017 tilgjengeleg elektronisk i Altinn. Fristen for å levere skattemelding er 30. april for lønnstakarar og pensjonistar, mens næringsdrivande har frist til 31. mai.

(©NPK)