Nyheiter

Frå april har Møre og Romsdal politidistrikt sett i verk den nye lokale strukturen som vart fastsett av Justisdepartementet i fjor sommar. Det inneber at talet på lensmannskontor er redusert frå 23 til 15, mens det framleis er tre politistasjonar i distriktet.

Åtte lensmannskontor er slått saman med nabokontoret, dei vil ikkje lenger vere opne for publikum. Distriktet er no delt inn med fleire lensmannskontor fordelt på åtte lensmannsdistrikt og tre politistasjonsdistrikt.

– Dei åtte lensmennene og tre politistasjonssjefane vil ha totalansvar innanfor førebygging, etterforsking og beredskap i kvart sitt distrikt. Dei blir spydspissar ut mot kommunar og befolkninga, og får ein svært sentral rolle med å trygge befolkninga gjennom å få eit meir synleg politi, seier politimeister Ingar Bøen i ei pressemelding.

Dette er andre og siste fase med endringar i organiseringa av Møre og Romsdal politidistrikt. Første fase vart avslutta 1. juni i fjor med etableringa av leiarstøttestabane og dei funksjonelle driftseiningane. No er arbeidet med å endre organisasjonen sluttført, mens reformarbeidet i politidistriktet held fram med særleg fokus på utvikling av dei seks prioriterte funksjonane: Politipatruljen, etterretning, operasjonssentralen, felles tenesteplanlegging, politikontakt og politiråd, felles straffesaksinntak. Politimeisteren viser til at den nasjonale strategien for kriminalitetsførebygging skal ferdigstillast i 2018.

– Politiets nye arbeidsmetodar bygger på at førebygging er politiets primærstrategi for å sikre tryggleik, lov og orden. Eit styrkt etterretningsarbeid, i tillegg til tettare samarbeid med kommunane og lokale aktørar, er viktige element i satsinga på førebygging. I vår nye organisasjon er det eigne einingar for førebygging, seier han.

Bøen peiker også på at kommunane er viktige i det førebyggjande arbeidet.

– Politiråd og politikontakt er viktige for å sikre eit tettare og meir systematisk samarbeid med kvar enkelt kommune og lokale aktørar. I politirådet blir politi og kommune einige om felles utfordringar og planar. I juni 2017 fekk alle kommunar i Norge ein egen politikontakt. Politikontakten skal jobbe førebyggjande og vere synleg lokalt. Samtidig er politikontakten fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune for å følge opp planane frå politirådet, seier politimeisteren

Pass

I påvente av Stortingets endelege avgjerd når det gjelder talet på stader kor det kan søkjast om pass, vil Møre og Romsdal politidistrikt ha 14 oppmøtestad, og lokalt vil oppmøte vere Volda og Ørsta lensmannskontor.

Utlendingsforvaltning to stader

Tidlegare kunne det søkjast om bl.a. opphalds- og arbeidsløyver, statsborgarskap, bestillast utlendingspass, reisebevis og opphaldskort, gjennomføre EØS-registrering m.m. ved både politistasjonane og ved fleire lensmannskontor. Men frå 1. april vart utlendingsforvaltninga samla til to oppmøtestad, tenesta utførast nå av einingar plassert i Ålesund og Kristiansund.

Politikontakt i alle kommunar

Som Eit ledd i nærpolitireforma er det i kvar av kommunane i Møre og Romsdal oppnemnd ein politikontakt. Politikontakten skal vere lensmanns- eller politistasjonsdistriktets faste kontaktledd med kommunen og rådgivar innan kriminalitetsførebyggjande verksemd. I Ørsta er Pål Inge Olsen politikontakt og i Volda er det Rune Harald Krumsvik.