Sjå dronevideo frå dei islagde fjordane

Bjørkevika fraus att i påska. Dette var første gang på fleire tiår at dette skjedde.

Bjørkevika har frose til For fyrste gong på fleire tiår har Bjørkevika frose til. Det ligg is frå Bjørke og heilt ut til Finnes/Kalneset.

Også i Norangsfjorden har det frose til. Det er ikkje uvanleg at det er is innover mot Øye, men det er uvanleg at fjorden frys til i månadsskiftet mars/april.

– Takka vere austavinden held Norangsfjorden seg isfri stort sett kvart år. Ikkje sidan 2013 har vi hatt is på fjorden, då la den seg i byrjinga av januar, og låg heilt til 17 april, fortel Einar Arve Nordang som og har filma den islagde fjorden med drone.

Han seier at dei fleste vart overraska over at isen låg heilt ut til Maude på skjærtorsdags morgon, og per andre påskedag gjer han det enno.

Det har vore båtar som skulle til Øye, men som har gjort vendereis ved Urke.