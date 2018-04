Segla i ferjeleia med promille

Nyheiter

Hendinga skjedde i september i fjor. Mannen erkjente seg straffeskuldig då saka starta i tingretten og forklarte at han hadde planlagt å ta seg ein tur med seglbåten sin den dagen. Mannen fekk besøk av ein venn og saman drakk dei alkohol på kaia der mannen har båtplass. Ifølgje mannen tenkte han ikkje at han promille på meir enn 0,8. Han segla ut i Storfjorden, gjekk inn i kabinen og sovna der. Då han vakna igjen og var på veg tilbake, kom politiet. Han var då i ferjeleia utanfor Festøy ferjekai. Mannen blåste i alkometer og vart teken med for å avlegge blodprøve. I retten sa mannen at han var overraska over det målt promille på 1,49.

At mannen segla i eit område med ferjetrafikk meiner retten er skjerpande, i tillegg til høg promille.

Mannen vart dømd til fengsel i atten dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale ei bot på 10.000 kroner. Mannen erklærte at han vedtok dommen.