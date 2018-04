Travelt for hjelpekorpset

Nyheiter

Det starta palmesøndag med skredet over E39 i Skredestranda ved Hornindalsvatnet.

Der vart både skredgruppa i Volda og Ørsta og mannskap frå hjelpekorpsa i Ørsta og Volda kalla ut. Ørsta Røde Kors, hjelpekorps stilte med båt, og gjorde viktig arbeid frå sjøen.

Tidleg i påskeveka vart ein person meldt sakna i Gjerdsvika. Mannskap frå Ørsta Røde Kors, hjelpekorps medverka også der med aksjonsleiing og deltaking i søk både natt til tysdag og tysdag morgon. Den sakna personen vart funnen i god behald.

Tysdag ettermiddag kom meldinga om at det hadde gått eit snøskred i fjellsida under Risenosa ved Viddal. Det var frykt for at folk kunne ha vore tekne av skredet.

Tre av mannskapa frå hjelpekorpset møtte dei involverte, og kunne slå fast at ingen var tekne eller skadde. Dei andre som var på veg ut til aksjonen fekk melding om å snu heim.

Onsdag vart mannskap kalla ut til ein ny aksjon. Denne gongen var det eit henteoppdrag under Fingeren på Standaleidet. Hjelpekorpset nytta snøskuter til å hente ut ein mann med skulderskade.

Då gjorde det godt for hjelpekorpset sine folk å kunne kople av, og delta med eit eige lag i Eitrefjell Grand Prix torsdag morgon.

Hjelpekorpsmannskapa har hatt fast base på Bondalseidet, der det også har vore nokre oppdrag å ta tak i. Det har vore svært stor utfart til Ørsta skisenter denne påska.