– «Valdtekt» mot eit bumiljø

Nyheiter

Det er i eit lesarbrev i avisa Møre i Volda at oppsitjarane tek eit oppgjer med utbygginga.

– Innbyggjarane langs Raudemyrvegen og Solhøgda har sidan oppstarten av Håmyra våren 2017 fått ein heilt annan kvardag. Ein kvardag prega av stor anleggstrafikk gjennom smale gatevegar, og som slett ikkje er bygde for å tole dette. Det er registrert mellom 30 og 40 dumper-lastebilar og anleggsmaskinar i timen, noko som har medført store støyplager, mykje mold og gjørme i vegbana, tilgrising av innkøyrslar, tun, hus og garasjar, skriv Oddvin Liaskar og andre oppsitjarar i lesarbrevet.

Uromeldingar

Dei skriv at det ved fleire høve er sendt uromeldingar til kommunen, men at det har gjeve låg eller ingen respons.

Dei fortel at vegen delvis har vorte skadd, og at mykje søle og gjørme har vorte spruta på husveggene.

– Vi som bur her krev at kommunen gjer tiltak for å redusere skadar og ulemper vi no ser. Nedvask av hus på kommunen si rekning må vere udiskutabelt. Det er ikkje oppsitjarane sitt ansvar å rydde opp etter anleggstrafikken, skriv oppsitjarane.

Dei karakteriserer det som skjer som ei «valdtekt» mot eit etablert bumiljø.

Dårleg planlegging

Oppsitjarane meiner utbygginga av Håmyra-feltet er eit resultat av dårleg planlegging.

– Det er uforståeleg at eit slikt stort bustadfelt som Håmyra kunne verte vedteke med berre ein veg, Raudemyrvegen, i anleggsperioden. Kvifor vart ikkje vegen ned Engesetgeila utbygt før byggjefeltet vart sett i gong, undrar mange seg over no. No er det Solhøgda og Raudemyrvegen som må lide for dårleg planlegging av Håmyra, skriv oppsitjarane.

Fleire vegar

Dei foreslå at det vert bygt to nye vegar mot Håmyra. Det er frå Håmyra over Lothemarka og til Fjellvegen, og det er frå Håmyra ned Smalebakken til Røyslidvegen.

– Med fire vegar til Håmyra får vi spreidd trafikken, og mindre belastning for alle, seier oppsitjarane i brevet.

Dei ber kommunen ta bekymringane og forslaga til løysing på alvor.