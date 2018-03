Hjorten døyr av matmangel

Nyheiter

– Mange hjortedyr kan overleve viss det blir lov med kontrollert fôring, seier Jenny Rolness i Dyrenes Røst til Nationen.

I fjor sommar kom eit fôringsforbod til hjortedyr i heile landet for å unngå spreiing av skrantesjuke. Grunna mykje snø i vinter har Mattilsynet gitt løyve til nødfôring enkelte stader der skrantesjuke ikkje er påvist, men mange stader har hjortedyr slite tungt på grunn av mykje snø og mangel på mat.

Jenny Rolness frå dyrevernorganisasjonen Dyrenes Røst meiner det no er viktig at nødfôring vert lovleg, og ikkje blir bråstoppa der det allereie har blitt tillatt.

– Det er få veker før våren kjem over heile landet. I denne perioden kan mange hjortedyr overleve viss det vert tillate kontrollert fôring. I det minste må det trappast ned der det har vore oppretta nødfôring, så dyra får ein sjanse til å overleve, seier Rolness.

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet Karen Johanne Baalsrud seier at det er vondt å sjå at dyr døyr, men ho meiner det kan vere nødvendig.

– Vi synest dette er like fælt å sjå på som alle andre, men å senke bestanden er også ein måte å tenkje dyrevelferd på, seier Baalsrud. Ho meiner det vil vere auka smitterisiko dersom ein samlar mange hjortedyr på fôringsplassar.