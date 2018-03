Nyheiter

Ørsta brannvern reiste ut på melding om automatisk brannalarm frå ein hengar på Ørsta - Volda lufthamn, Hovden, i morgontimane langfredag.

Meldinga gjekk ut på at det kom røyk ut frå motorrommet frå ein "korgbil". Bilen vart teken ut av hangaren for vidare kontroll, og det viste seg at det var vassdamp frå ein vasstank på ein avisingsbil som var årsaka til at alarmen hadde gått.