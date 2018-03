Kriken utnemnd til æresmedlem i Ørsta Idrettslag

Frå 1984 var han trenar for senior laget til Ørsta i fire sesongar

Jon Olav Kriken kan sjå tilbake på mange aktive år i idretten i Ørsta. Han var aktiv i turn fram til 1970. Han var aktiv i fotball, og slutta som spelar på seniornivå etter sesongen 1983.

– Kriken representerte Ørsta IL både på gute- og juniorkrinslaget til Sunnmøre fotballkrets. Frå 1984 var han trenar for seniorlaget til Ørsta i fire sesongar. Han gjekk deretter inn i økonomiutvalet og var med i arbeidsgruppa som starta «Best på Sunnmøre cup» der dei fleste lag på Sunnmøre deltok, uavhengig av divisjon, heiter det i grunngjevinga frå Ørsta Idrettslag.

I tillegg var han ansvarleg for utgjevinga av avisa «Ski på Søre», seinare «Ørsta Posten» som gav inntekter til fotballen og alpinsporten.

Kriken slutta som trenar for seniorlaget 87, og har vore med i gruppa som aktiv medlem i sportsleg utval eller økonomiutval i 30 år. Har har vore trenar for aldersbestemte lag, og vore målmannstrenar for ungdom og senior i ei årrekke.

– Han har også representert Ørsta IL i snart 30 år som medlem i Instruktørkorpset til Sunnmøre fotballkrets.

Frå slutten av åttitalet var Kriken aktiv i alpingruppa på ulike vis, anten i styret eller i ulike arbeidsgrupper fram til 2009. Han har også vore styremedlem i friidrettsgruppe i ei kort periode på 90-talet.

– Jon Olav er pr. dagsdato aktiv i fotballen som medlem i sportsleg utval og som målmannstrenar for senior og junior i klubben.