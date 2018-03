- Heilt fantastisk

Nyheiter

Ein ungdommeleg gjeng frå Bergen/Oslo/Fusa og Høyanger hadde rigga seg til på toppen av Sandhornet, med høg solfaktor, medbrakte forfriskningar og musikk.

- Vi er rundt 20 som bur på Jotun-hytta til Gjørtz-familien i Follestaddalen, fortel dei fem som var på toppen av Sandhornet.

Skjærtorsdag hadde dei vore på Blæja i Norangsdalen.

- Kvar går turen i morgon?

- Vi har ingen planar vidare, men det blir tur. Tida vil vise kvar det blir.

Arve Haugland, som bur i Follestaddalen, hadde valt tur i nærområdet. Han var og på Sandhornet. (909 moh)

- Det er fint å kunne gå heilt heimanfrå, seier Haugland, som var på tur saman med Stine Marie Løvoll og Sveinar Øvrelid.

Dei tydelege meldingane om rasfare har nok avgrensa utfarten i fjellet.

- Ein glimrande skidag i eit flott område. Det meiner gjengen som, skjærtorsdag sat og slappa av i sola rett under fjellet Fingeren på Standaleidet.

Men dei alle var overraska over at det var så relativt få skigåarar i området. Skigjengen trur nok både nattekulde, varsel om stor snøskredfare og ikkje minst skred som har gått tidlegare i påskeveka, har gjort at utfarten har vore langt mindre enn forventa så langt i påska.

- Også Skårasalen i Bondalen har vore heller lite besøkt i påska. Onsdag ettermiddag var det berre i underkant av 30 personar som hadde skrive seg inn i boka på toppen dei første påskedagane, fortel Knut Hustad i ein e-post til Møre-Nytt.

- Men det kan nok også ha samanheng med at akkurat no er det langt å gå til den 1542 meter høge toppen. Setrevegen frå Kvistad er berre brøyta knappe kilometeren innover dalen, skriv Hustad.

Det er eitt fjell i vårt område som peikar seg ut som ”besøksvinnaren”. Det er det 1420 meter høge fjellet Lissjenibba/Blæja i Norangsdalen.

- Folk som har vore der på fjelltur i det siste fortel at der har vore minst 200 personar til topps kvar dag. At så mange tek turen dit har også ferjemannskapet på Hjørundfjordferja fått med seg og ikkje minst dei som bur i området på Fivelstad, skriv Hustad.