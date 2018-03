Nyheiter

– Eg vil takke for invitasjonen hit og for å lov til å stille ut i eit så flott lokale. Eg har aldri vore i verken Ørsta eller Volda. For meg har det vore både ei naturoppleving og ei kunstnarisk oppleving, sa ein audmjuk kunstnar då utstillinga vart opna.

Kjærnstad er utdanna ved Det Kongelige Akademi i Antwerpen. Til dagleg er han busett i Stange i Hedmark. Han arbeider med oljemåleri, teikning og grafikk i ein klassisk figurativ tradisjon med vekt på handverket. Kjærnstad har hatt ei rekke utstillingar i inn- og utland, og no har turen kome til Kunsthuset i Ørsta.

athrin Lid Heilund i Volda og Ørsta kunstlag stod for den offisielle opninga laurdag.

– Utstillinga som vert opna her i dag består av tjue måleri og grafikar, seier Heilund.

Kunstnaren sjølv seier at han søker etter det pragmatiske i kunsten.

– Det eg ser rundt meg er eit flyktig augneblikk av ei hending. Det kan vere kva som helst slags hending. Det kan vere eit møte på gata der to motsatsar møter kvarandre og det oppstår ein ignorants mellom dei to i samfunnet sitt hierarki. Eit studerande i ein park kan vere ein annan augneblink der studenten plogar gjennom sitt stoff før eksamen, utan eigentleg fordjuping, men i eit desperat forsøk på å oppnå resultat på kort tid.

Kjærnstad ønsker og dvele ved slike augneblink.

– Dette stiller spørsmål ved i mine måleri: korleis bileta av eit kaos av fragment fortonar seg. Kanskje sit eg berre at med eit lite fragment av det kaotiske eg starta med. For meg er dette fordjuping i noko som tilsynelatande er flyktig.

Under opninga fekk dei frammøtte høyre flott jazzmusikk framført av Christoffer Jensen. Utstillinga til Kjærnstad er open fram til og med 14. april.