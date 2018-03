Helsar god påske

Nyheiter

Gamle påskekort gir oss attersyn til noko som ikkje lenger er så vanleg. Dei fortel om påskefeiring før i tida, og då kjem det fram kva for element og symbol som høyrde påska til. Påskekort som samleområde har også mykje kulturhistorie i seg, og slike samlingar kan gjerne ha fleire tema å fortelje om.

Vi må fleire tiår attende i tida før det kan seiast at å sende påskekort var nesten like vanleg som julekort. Dette var også sterkare i Sverige enn i Noreg, og dei fremste postkortkunstnarane var også svenske. Svenske påskekort inneheld mykje folketru knytt til heksene si påskefeiring, og som er eit tema åleine.

Motiva har vore mangfaldige og i endring. No vert det nesten ikkje sendt vanlege påskekort, sjølv om dei finst i handelen, – med påskeliljer, tulipanar, kyllingar, dekorerte egg og ski- og turutstyr. Påskegleda kjem tydeleg fram på fleire vis. Det vert skapt vårstemning også. Påske- helsingane går no gjennom andre medium. For mange er Facebook mykje brukt både som helsing og «reportasje».

Hønsefamilien, egg og den norske påskeskikken med hyttetur har vore vanlege motiv. Hytteturar eller skiturar i strålande sol vart tidleg postkortmotiv. Tilsvarande kort vart også brukte elles i vinterhalvåret utan at det var prenta «God påske» på dei. Påske-korta har ofte vore prega av vårsymbol som bjørkekvistar, vårløysing, påskeliljer, påskesol og påskeferie. Det var ikkje uvanleg at påskekort var utstansa i form som egg. Korta kunne ha realistiske motiv, men hadde også innslag av meir fleip og lauslivnad i formidlinga. Den påtrykte hel-singa var i eldre tider like gjerne «Glædelig Paaske». På svenske kort stod det oftast «Glad Påsk» eller «Rolig Påsk».

Religiøse motiv var nesten heilt fråverande i samband med påska. Då var illustra- sjonar med den sentrale bodskapen mindre etterspurd og lite brukt i postkassa enn i jula. Den mellomeuropeiske påskeharen var vanleg på importerte kort, – gjerne eldre påskekort. Under 2.verdskrig vart det laga påskekort der hanen vart framstilt som den store maktpersonen med mange til- høyrarar. Dette var ikkje like populært for alle, men den politiske bodskapen har levd vidare.

Påskesymbola er ikkje universelle. I sør- og mellom Europa vert det pynta med halmkransar og påskeharar, som skal symbolisere det fruktbare. I USA er påske- fargen rosa, medan raudt set preg på mykje av gresk påske.

Postkortsamlarar bryr seg mest om motivsida. Postkorta kunne også vere eldre enn når dei vart brukte. Ei nærlesing av dei skriftlege helsingane på påskekort som har vore gjennom posten viser at det gjerne vart skrive meir på desse korta enn på julekorta. Masse- sending av påskekort var nok mindre vanleg i høve til julekort. Kanskje påskehelsingar gjekk meir mellom slekt og nære kjenningar?

Nostalgi og gjenbruksglede er med oss også i påska. Mange andre objekt enn postkort gir oss påskestemning og opp- levingar av fritid, familie og utfart. Å pynte til påske er ein tradisjon som også tek vare på eller skapar kreativitet og trivsel. Marknadskreftene kring oss gir oss fleire på- minningar om det, både i matvegen og det som er gult eller dekorert. God påske!